Пострадавших при конфликте в краснодарской школе детей выписали из больницы

Фото: Владимир Васильев

Всех детей, которые пострадали при конфликте в краснодарской школе, выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

— Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Накануне в результате конфликта пострадали пять школьников. 13-летний мальчик находился в детской краевой клинической больнице в состоянии средней тяжести. 15-летний ученик получил ножевое ранение стопы и также госпитализирован. 14-летний школьник доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Двое других учеников получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 293 (халатность) УК России.

Елизавета Пуншева