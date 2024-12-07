Пострадавших при конфликте в краснодарской школе детей выписали из больницы
Всех детей, которые пострадали при конфликте в краснодарской школе, выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
— Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.
Накануне в результате конфликта пострадали пять школьников. 13-летний мальчик находился в детской краевой клинической больнице в состоянии средней тяжести. 15-летний ученик получил ножевое ранение стопы и также госпитализирован. 14-летний школьник доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Двое других учеников получили легкие травмы и от госпитализации отказались.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 1 статьи 293 (халатность) УК России.
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