Роскомнадзор требует удалить фильм «Руки вверх!» из онлайн-кинотеатров

Фото: Мария Зверева

Роскомнадзор начал рассылать онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости удалить из своих каталогов фильм «Руки вверх!». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника в крупных видеосервисах.

Основанием для таких действий стали решения Мосгорсуда от 3—5 декабря, удовлетворившие требования ООО «Компания Топ7» о наложении обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!», использованных в фильме и его трейлере. Решения приняты в отношении каждого видеосервиса, где размещены фильм и трейлер, отдельно.

Представитель «Кинопоиска» подтвердил получение уведомления и намерение его исполнить.



Фильм «Руки вверх!», вышедший в прокат 10 октября, собрал в прокате 965,4 млн рублей при бюджете 390 млн рублей (200 млн рублей из которых были выделены Фондом кино). В конце ноября он появился на видеосервисах.

Стоит отметить, что права на песни группы «Руки вверх!» ранее были предметом длительных судебных разбирательств между музыкальным издательством «Джем» и Сергеем Жуковым, одним из основателей и солистов группы.

Рената Валеева