Суд ликвидировал «Международную лигу трезвости и здоровья» по иску Минюста
Тушинский районный суд Москвы удовлетворил иск Министерства юстиции России и ликвидировал союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Об этом сообщает РИА «Новости».
Решение суда вступило в силу сегодня, 6 декабря. Суд постановил исключить сведения об организации из Единого государственного реестра юридических лиц.
На заседании присутствовал только представитель Минюста, ответчик не явился. Судья удовлетворил исковые требования ведомства, признав «Международную лигу трезвости и здоровья» прекратившей свою деятельность.
Как отмечает агентство, иск был подан после того, как организация в течение нескольких лет не предоставляла отчетность о своей работе, несмотря на предшествующие внесудебные предупреждения со стороны Министерства юстиции.
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