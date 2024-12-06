Определены лауреаты пятой премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского

Фото: Динар Фатыхов

Российская государственная детская библиотека объявила лауреатов пятого сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. На соискание премии поступило 248 заявок, из которых 176 соответствовали требованиям положения. Премия присуждается за произведения для детей до 12 лет в номинациях «Сказка» и «Веселый учебник».

Лауреаты номинации «Сказка»:

1 место: Валентина Дегтева, «Чудесная мастерская у бобровой запруды» (издательство «Самокат») — 600 тыс. рублей;

2 место: Ника Свестен, «Калан, звезда и кок Калоша» (издательство «НИГМА») — 400 тыс. рублей;

3 место: Денис Макурин, «Будь, что не бывает» (издательство «Дом детской книги») — 200 тыс. рублей;

Приз председателя жюри: Игорь Жуков за книгу «Неделовой медведь» (издательство «Волки на парашютах»).

Лауреат номинации «Веселый учебник»:

Елена Бурак, «Лицей «Морская миля» (издательство «Абраказябра») — 300 тыс. рублей;

Приз «Детского радио»: Зуля Стадник, «Пес Абрикос изучает и запоминает» (издательство «40 книг»).

Председателем жюри выступил писатель Андрей Усачев. Премия учреждена в 2020 году Министерством культуры РФ, наследниками Э.Н. Успенского, Российской государственной детской библиотекой, Ассоциацией «Растим читателя» и ООО «Чебурашка».

Рената Валеева