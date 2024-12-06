Воронежская компания обсуждает возможность модернизации сахарных заводов Татарстана
Воронежская компания обсуждает возможность модернизации оборудования на крупнейших сахарных заводах Татарстана. Эти переговоры включают поставку нового оборудования, автоматизацию производственных процессов и проектирование. Об этом сообщила пресс-служба компании.
- Ранее компания уже внедряла оборудование и проекты на Буинском и Заинском сахарных заводах и смотрит на дальнейшие перспективы сотрудничества с регионом.
В ноябре 2024 года было подписано соглашение на поставку первого вертикального диффузионного аппарата с периферийным оборудованием для сахарного завода в Липецкой области. Это оборудование, предназначенное для извлечения сахара из свекловичной стружки, считается одним из ключевых и сложных этапов производства. Технология была разработана с учетом мирового опыта и специфических потребностей российских производителей, а срок поставки составит два года.
Генеральный директор компании отметил, что для России это важный шаг в развитии сахарной отрасли, так как подобное оборудование раньше поставлялось только из Германии и Франции.
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