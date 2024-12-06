Кремль с 7 декабря откроет сбор вопросов к прямой линии с президентом России

Фото: Михаил Захаров

Кремль анонсировал, что в ночь с 7 на 8 декабря начнется сбор вопросов к прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Прямая линия и большая пресс-конференция пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Песков подчеркнул, что этот формат позволит гражданам задать интересующие их вопросы и получить ответы от главы государства.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря и пройдет в формате итоговой пресс-конференции.



Анастасия Фартыгина