Кремль с 7 декабря откроет сбор вопросов к прямой линии с президентом России
Кремль анонсировал, что в ночь с 7 на 8 декабря начнется сбор вопросов к прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Прямая линия и большая пресс-конференция пройдут под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Песков подчеркнул, что этот формат позволит гражданам задать интересующие их вопросы и получить ответы от главы государства.
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря и пройдет в формате итоговой пресс-конференции.
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