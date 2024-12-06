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В Казани определили дни бесплатной работы парковок в 2025 году

13:05, 06.12.2024
В Казани определили дни бесплатной работы парковок в 2025 году
Фото: Максим Платонов

Власти Казани определили дни, когда в 2025 году муниципальные парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Постановление подписали в казанском исполкоме.

Взимать оплату не будут в следующие дни:

  • новогодние каникулы — 1—3, 6—8 января;
  • Ураза-байрам — 30 марта;
  • майские праздники — 1, 2, 8, 9 мая;
  • Курбан-байрам — 6 июня;
  • День России — 12 и 13 июня;
  • День народного единства — 3 и 4 ноября;
  • День Конституции Татарстана — 6 ноября;
  • новогодние праздники — 31 декабря.

В выходные, а также в будние дни с 19.00 до 8.00 парковки работают бесплатно.

Напомним, региональные власти смогут устанавливать скидку в размере 50% при оперативной уплате штрафа за нарушение правил платной парковки. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении

Дарья Пузикова

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