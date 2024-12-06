В Казани определили дни бесплатной работы парковок в 2025 году
Власти Казани определили дни, когда в 2025 году муниципальные парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Постановление подписали в казанском исполкоме.
Взимать оплату не будут в следующие дни:
- новогодние каникулы — 1—3, 6—8 января;
- Ураза-байрам — 30 марта;
- майские праздники — 1, 2, 8, 9 мая;
- Курбан-байрам — 6 июня;
- День России — 12 и 13 июня;
- День народного единства — 3 и 4 ноября;
- День Конституции Татарстана — 6 ноября;
- новогодние праздники — 31 декабря.
В выходные, а также в будние дни с 19.00 до 8.00 парковки работают бесплатно.
Напомним, региональные власти смогут устанавливать скидку в размере 50% при оперативной уплате штрафа за нарушение правил платной парковки. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.