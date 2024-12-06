В Казани определили дни бесплатной работы парковок в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Власти Казани определили дни, когда в 2025 году муниципальные парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Постановление подписали в казанском исполкоме.

Взимать оплату не будут в следующие дни:

новогодние каникулы — 1—3, 6—8 января;

Ураза-байрам — 30 марта;

майские праздники — 1, 2, 8, 9 мая;

Курбан-байрам — 6 июня;

День России — 12 и 13 июня;

День народного единства — 3 и 4 ноября;

День Конституции Татарстана — 6 ноября;

новогодние праздники — 31 декабря.

В выходные, а также в будние дни с 19.00 до 8.00 парковки работают бесплатно.



Напомним, региональные власти смогут устанавливать скидку в размере 50% при оперативной уплате штрафа за нарушение правил платной парковки. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в первом чтении



Дарья Пузикова