Telecom Daily определило лидеров среди провайдеров домашнего интернета в Татарстане

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Информационное аналитическое агентство Telecom Daily провело ежегодное исследование качества в сетях ШПД-провайдеров России. В Татарстане эксперты оценивали работу домашнего интернета в двух городах — в Казани и Набережных Челнах. В Казани лидером рейтинга стал МТС.

В Казани средняя скорость Download в ШПД-сетях, лидирующих по количеству абонентов, равняется 40,4 Мб/с. Средняя скорость в обратном канале — 53,3 Мб/с. В Набережных Челнах средняя скорость Download составила 47,6 Мб/с, средняя скорость в обратном канале — 61,7 Мб/с.

Исследование оперирует несколькими критериями — эксперты замеряли пинг, или задержку сигнала, а также среднюю и максимальную скорость при загрузке или выгрузке данных в сеть. Для более наглядного сравнения провайдеров была использована система баллов, которые начислялись за каждый из критериев. Итоговая сумма зависела от числа операторов, попавших в рейтинг в данном регионе.

В результате максимальное количество баллов в Казани набрал МТС (34 балла), который и стал лидером по скорости и качеству предоставления услуги интернет-доступа. Второе место фактически поделили местные провайдеры «Телеком 21» (32 балла) и «Уфанет» (31 балла), за ними расположился «ЭР-Телеком» с 26 баллами. В Набережных Челнах максимальное количество баллов набрал «ЭР-Телеком» (19 баллов), второе место занял МТС (15 баллов), третье — «Ростелеком» (9 баллов).

В Набережных Челнах рассматривались данные, полученные в крупнейших ШПД-сетях: МТС, «ЭР-Телеком», «Ростелеком» и «Таттелеком». В Казани к этому списку добавились «Билайн», «Уфанет», «Телеком 21», Skynetwork.

Методология:

В географию исследования в этом году вошли десятки российских городов в центральной части России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Во многих из них данные были проанализированы TelecomDaily впервые. В течение сентября — октября 2024 было проведено до миллиона замеров через приложение «Мегабитус» (Megabitus). В каждом городе учитывались только данные, собранные абонентами крупнейших сетей, — с долей рынка по числу пользователей не менее 10%.