ФСБ и таможня задержали полтонны кокаина, который везли через Россию в Европу

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ФСБ России совместно с таможней задержали партию кокаина весом 570 кг, контрабандно транспортируемую из Перу через Россию в страны Евросоюза. Об этом сообщили в ТАСС.

Оценочная стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей. Задержаны члены колумбийского картеля «Кали».



Операция по ликвидации кокаиновой наркоторговли проводилась несколько лет после получения информации о планах южноамериканской преступной группировки изменить традиционные маршруты поставок наркотиков через российскую транспортную инфраструктуру.

С целью выявления незаконных грузов был организован постоянный мониторинг внешнеэкономических связей с Латинской Америкой, а также установлены преступные связи наркосиндиката как среди иностранцев, так и среди граждан России.

Таможенный контроль и оперативная информация позволили обнаружить грузовое транспортное средство, скрывающее наркотики, в частично разобранном состоянии.

Анастасия Фартыгина