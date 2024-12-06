ФСБ и таможня задержали полтонны кокаина, который везли через Россию в Европу
Сотрудники ФСБ России совместно с таможней задержали партию кокаина весом 570 кг, контрабандно транспортируемую из Перу через Россию в страны Евросоюза. Об этом сообщили в ТАСС.
Оценочная стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей. Задержаны члены колумбийского картеля «Кали».
Операция по ликвидации кокаиновой наркоторговли проводилась несколько лет после получения информации о планах южноамериканской преступной группировки изменить традиционные маршруты поставок наркотиков через российскую транспортную инфраструктуру.
С целью выявления незаконных грузов был организован постоянный мониторинг внешнеэкономических связей с Латинской Америкой, а также установлены преступные связи наркосиндиката как среди иностранцев, так и среди граждан России.
Таможенный контроль и оперативная информация позволили обнаружить грузовое транспортное средство, скрывающее наркотики, в частично разобранном состоянии.
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