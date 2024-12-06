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В Казани ограничили движение по улице Фучика — Кул Гали из-за образования ямы на дороге

08:11, 06.12.2024
В Казани ограничили движение по улице Фучика — Кул Гали из-за образования ямы на дороге
Фото: предоставлено ГАИ Казани

В Казани на улице Фучика — Кул Гали образовалась большая яма, что привело к частичному ограничению движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

  • Ограничения действуют со стороны улицы Завойского в направлении улицы Сафиуллина, а также в обратном направлении.

Экипаж ГАИ уже на месте и организует объезд аварийного участка дороги. Водителей призывают быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

Анастасия Фартыгина

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