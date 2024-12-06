В Казани ограничили движение по улице Фучика — Кул Гали из-за образования ямы на дороге

В Казани на улице Фучика — Кул Гали образовалась большая яма, что привело к частичному ограничению движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Ограничения действуют со стороны улицы Завойского в направлении улицы Сафиуллина, а также в обратном направлении.

Экипаж ГАИ уже на месте и организует объезд аварийного участка дороги. Водителей призывают быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

Анастасия Фартыгина