В России новогодний шоколадный набор весом 500 граммов подорожал на 11%

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Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин заявил, что новогодний шоколадный набор весом 500 граммов, который обычно дарят детям, за год подорожал на 11% и теперь стоит 389 рублей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В стандартный состав такого набора входят натуральные шоколадные конфеты, зефир, глазированные конфеты и карамель.

Наибольшее увеличение цен наблюдается у шоколада, который подорожал на 15,8% из-за резкого роста цен на какао-бобы, вызванного неблагоприятными климатическими условиями и ростом мирового спроса.

Напротив, цена карамели возросла только на 7,1%, поскольку сахар, один из основных ингредиентов, стал немного дешевле.

Напомним, что по сравнению с прошлым годом средний вес плитки шоколада снизился на 4%. Теперь он составляет 76 грамм. При этом цена выросла почти на треть: она достигла 1,3 рубля за 1 грамм. С начала года рост цен составил 24%.



Анастасия Фартыгина