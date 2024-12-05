ФК «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым до 2028 года
Футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Новое соглашение с воспитанником клуба будет действовать до 2028 года. Рожков продолжит защищать цвета «Рубина» и в дальнейшем вносить свой вклад в успехи клуба.
Напомним, что футбольный клуб «Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Алексеем Грицаенко до лета 2027 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.