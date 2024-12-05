ФК «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым до 2028 года

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Новое соглашение с воспитанником клуба будет действовать до 2028 года. Рожков продолжит защищать цвета «Рубина» и в дальнейшем вносить свой вклад в успехи клуба.



Напомним, что футбольный клуб «Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Алексеем Грицаенко до лета 2027 года.

Анастасия Фартыгина