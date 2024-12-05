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ФК «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым до 2028 года

20:13, 05.12.2024
ФК «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым до 2028 года
Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Новое соглашение с воспитанником клуба будет действовать до 2028 года. Рожков продолжит защищать цвета «Рубина» и в дальнейшем вносить свой вклад в успехи клуба.

Напомним, что футбольный клуб «Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Алексеем Грицаенко до лета 2027 года.

Анастасия Фартыгина

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