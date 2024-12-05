Президент России обновил порядок расчетов за российский газ для иностранных покупателей

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал указ, который меняет порядок платежей за природный газ, поставляемый иностранным компаниям. Теперь российские экспортеры газа могут учитывать встречные требования к иностранным покупателям при расчете обязательств по оплате. Это нововведение направлено на упрощение финансовых операций и улучшение условий для расчетов. Об этом сообщил РБК.



Изменения касаются указа от 31 марта 2022 года, который определял специальный порядок исполнения обязательств иностранными покупателями перед российскими поставщиками. Согласно этому указу, Газпромбанк является уполномоченным банком для проведения платежей, открывающим специальные рублевые и валютные счета для расчетов с иностранными клиентами.

Согласно новому указу, на рублевый счет, открытый российским поставщиком, допускается зачисление средств в рублях от третьих лиц для оплаты газа. Обязательство по оплате будет считаться исполненным с момента зачисления рублей в эквиваленте обязательств в иностранной валюте, указанной в контракте. При этом возможно частичное или полное прекращение обязательств путем зачета встречных требований.



Анастасия Фартыгина