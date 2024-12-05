Четверо казанских ученых вошли в мировой рейтинг самых цитируемых исследователей

Фото: Динар Фатыхов

Четыре ученых КНИТУ-КАИ вошли в список топ-2% самых цитируемых ученых мира по версии Elsevier и базы данных Scopus за 2023 год. Это профессор Равиль Нигматуллин, профессор Олег Морозов, профессор Виталий Паймушин и профессор Алмаз Сайфутдинов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.

Равиль Нигматуллин и Олег Морозов представлены в списках Authors_career (за всю карьеру) и Authors_singleyr (за 2023 год). Виталий Паймушин включен в список Authors_career, а Алмаз Сайфутдинов — в список Authors_singleyr, он впервые попал в этот престижный рейтинг. Для 37-летнего Алмаза Сайфутдинова это значительное достижение.

Ученые проводят исследования в различных областях, включая физику низкотемпературной плазмы и газового разряда. По словам Сайфутдинова, глубокие исследования в кинетике электронов позволили разработать новые приложения физики газоразрядной плазмы, включая синтез наноструктур, плазмохимию и создание инновационных газоанализаторов. Вхождение в список самых цитируемых ученых подтверждает высокую научную ценность и актуальность проводимых исследований.

Рената Валеева