В 2025 году в Казани пройдет международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas&Chemistry

Фото: Максим Платонов

АО «ВЭЛАН» арендует выставочную площадь на Международной нефтегазохимической выставке Kazan Oil, Gas&Chemistry в 2025 году за 517 тыс. рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Выставка пройдет с 26 по 29 августа 2025 года в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума на территории МВЦ «Казань Экспо», расположенного по адресу: Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, 1.

В стоимость услуг включено:

необорудованная выставочная площадь в Павильоне № 2: 441 000 рублей,

регистрационный взнос: 9 800 рублей,

наценка за обзорность: 66 150 рублей.

Напомним, в прошлом году с 31 августа по 2 сентября 2023 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума проходила выставка TatOilExpo 2023, ее экспонентами стали более 160 компаний.



Дарья Пузикова