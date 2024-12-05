Сегодня в аэропорту Казани пройдут пожарно-тактические учения

Фото: Максим Платонов

В аэропорту «Казань» сегодня, 5 декабря, около 12.00, пройдут плановые пожарно-тактические учения. В ходе учений будут использованы средства имитации огня и дыма, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В связи с этим ожидается скопление сотрудников и специальной техники экстренных служб на территории аэропорта.

Напомним, аэропорт «Казань» достиг отметки в 5 млн обслуженных пассажиров (на прилет и вылет) уже 30 ноября 2024 года. Это на 18 дней раньше, чем в 2023 году.

Рената Валеева