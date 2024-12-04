Минпромторг предложил разрешить несовершеннолетним с 16 лет работать на заводах

Фото: Реальное время

Минпромторг предложил внести изменения в перечень тяжелых и вредных работ, на которых запрещен труд несовершеннолетних. Ведомство предлагает разрешить допуск к некоторым видам работ лицам с 16 лет, при условии соблюдения строгих мер безопасности. Это следует из ответа Минпромторга на вопросы депутатов Госдумы, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

В настоящее время, согласно постановлению правительства от 2000 года, труд несовершеннолетних запрещен на многих опасных производствах, включая шахты, предприятия металлургии, нефтехимические производства и другие. Минпромторг считает, что существующий перечень устарел и не учитывает модернизацию рабочих мест и возможности системы среднего профессионального образования («Профессионалитет»).

Ведомство предлагает дополнить статью 265 Трудового кодекса положением о возможности допуска лиц от 16 лет к работам из перечня вредных и опасных работ при условии подтвержденной безопасности рабочих мест, положительном заключении госэкспертизы и санитарно-эпидемиологической службы. Это, по мнению Минпромторга, позволит промышленным предприятиям заключать договоры о прохождении оплачиваемой практики со студентами профессиональных образовательных организаций.



Рената Валеева