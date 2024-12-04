Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и до +2 градусов

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Сегодня в целом по Татарстану ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до +2 градусов. В отдельных районах слабый гололед и туман. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани температура воздуха поднимется до 0... -2 градусов. Местами прогнозируются снег, мокрый снег и морось.

Галия Гарифуллина