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В Татарстане изменится расписание пригородного поезда Кизнер — Казань

13:15, 29.11.2024
В Татарстане изменится расписание пригородного поезда Кизнер — Казань
Фото: Максим Платонов

В связи с техническими неполадками скорректирован график движения пригородного поезда №6925, следующего по маршруту Кизнер — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь состав будет прибывать в столицу Татарстана с задержкой. Отправление со станции Кизнер состоится согласно расписанию в 20.30, а в Казань он прибудет в 22.27.

Дарья Пузикова

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