В Татарстане изменится расписание пригородного поезда Кизнер — Казань

Фото: Максим Платонов

В связи с техническими неполадками скорректирован график движения пригородного поезда №6925, следующего по маршруту Кизнер — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь состав будет прибывать в столицу Татарстана с задержкой. Отправление со станции Кизнер состоится согласно расписанию в 20.30, а в Казань он прибудет в 22.27.



Дарья Пузикова