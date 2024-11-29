В Татарстане изменится расписание пригородного поезда Кизнер — Казань
В связи с техническими неполадками скорректирован график движения пригородного поезда №6925, следующего по маршруту Кизнер — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Теперь состав будет прибывать в столицу Татарстана с задержкой. Отправление со станции Кизнер состоится согласно расписанию в 20.30, а в Казань он прибудет в 22.27.
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