В России вновь наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram

В России наблюдаются повсеместные сбои в работе мессенджера Telegram, число жалоб по состоянию на 23:10 мск почти достигло 1 тысячи. Аналогичные проблемы у мессенджера наблюдались накануне.

Пользователи сообщают, что в большей степени «сбоят» приложение и загрузка медиа-файлов.

Каждая пятая жалоба (19% пользователей) приходится на Тверскую область, по 4–5% на Краснодарский край, Дагестан, Санкт-Петербург и Москву.

скриншот с сайта downdetector.su

Олег Исаков