Мисс Татарстан — 2023: «Важно показать мировым лидерам красоту народов и культуры»

Рамина Пронина рассказала о встрече высокопоставленных гостей саммита

Рамина Пронина (крайняя слева) на встрече гостей в аэропорту. Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Все дни саммита БРИКС лидеров государств в казанском аэропорту встречали девушки в национальных костюмах и предлагали традиционные угощения: чак-чак и каравай. Благодаря их работе иностранные гости с первых минут могли убедиться в гостеприимстве народов России.

Мисс Татарстан — 2023 Рамина Пронина успешно совмещает модельную карьеру с учебой на спортивного психолога в Поволжском университете спорта и туризма — слушает лекции дистанционно и готовится к показам. В интервью «Реальному времени» она рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться во время работы на саммите БРИКС, а также поделилась моментами, которые запомнились больше всего:



— Меня часто привлекают к мероприятиям, в которых участвует правительство Татарстана. В первый день я работала на модном показе в рамках женской программы саммита БРИКС, а следующие два дня провела в аэропорту. Встречать лидеров государств — большая ответственность, нужно передать красоту народов и культуры. Думаю, это повлияет и на главную цель саммита — объединение стран для общего блага, — рассказала она.

Интересные обычаи, подарки и сложности

Организаторы старались показать не только традиции народов России, но и встречать так, как принято у них на родине, гостей: в Туркменистане глав государств нужно встречать с букетом белых роз, машины в составе кортежа тоже должны быть белого цвета. Президента Туркменистана встретили именно так.

— Каждая встреча проходила душевно, с улыбками и шутками. Президент Туркменистана — Сердар Бердымухамедов — подарил нам ответные подарки: ковровую сумку и сладости, это было неожиданно и приятно, а Рустам Нургалиевич всегда разговаривал с нами и благодарил за работу, которая кажется простой только со стороны. Из сложностей я бы отметила недостаток сна — в аэропорту мы были с раннего утра и до ночи, а порой работу омрачали не самые благоприятные погодные условия. Других проблем назвать не могу — команда организаторов работала слаженно. Рада, что стала частью события мирового уровня, и горжусь, что оно прошло в Татарстане, — поделилась впечатлениями Рамина Пронина.

Дарья Беззубова