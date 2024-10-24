«Зенит-Казань» обыграл в гостях питерский «Зенит» в матче Суперлиги

Фото: Мария Зверева

«Зенит-Казань» переиграл в гостях питерский «Зенит» со счетом 3:0 в матче Суперлиги по волейболу. Команда Алексея Вербова одержала восьмую победу подряд в чемпионате.

Упорная борьба получилась лишь в первой партии, в которой победил казанский «Зенит» — 26:24. Второй сет закончился с гораздо большим отрывом гостей — 25:19. Заключительная партия началась с разгрома питерцев 8:3, однако хозяева смогли собраться и выдали классную концовку. Сет в итоге все равно остался за казанцами — 25:22.

Матч стал первым для тренера питерского «Зенита» Владимира Алекно против своего бывшего клуба. 57-летний специалист работал в «Зените-Казани» с 2008 по 2021 годы. С казанцами Алекно девять раз становился чемпионом России, а также пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

«Зенит-Казань» продолжает лидировать в турнирной таблице Суперлиги. Команда Вербова показала 100-процентный результат в стартовых восьми турах чемпионата. Питерский «Зенит» идет в середине таблицы, с четырьмя победами при пяти поражениях.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» — 0:3 (24:26, 19:25, 22:25)

Зульфат Шафигуллин