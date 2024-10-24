Путин извинился за неудобства из-за проведения саммита БРИКС

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Президент России Владимир Путин поблагодарил мэрию Казани и руководство Татарстана за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для работы во время саммита БРИКС.

— Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми ограничениями — передвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей. Эти испытания были не напрасны, спасибо за создание таких благоприятных условий для нашей работы.

Он сообщил, что впереди у него запланировано еще семь встреч.