Владимир Путин: 16-й саммит БРИКС завершился успешно
Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС: «Только успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства».
Глава страны заявил, что в рамках саммита прошло 200 мероприятий в 13 городах России: встречи отраслевых министров, семинары, деловой форум, спортивные игры.
— Такая широкая представительность говорит о большой роли БРИКС, — подчеркнул он.
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