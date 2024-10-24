Статус страны-партнера БРИКС во время саммита в Казани получили 13 государств

Фото: Галия Гарифуллина

Статус страны-партнера БРИКС во время саммита в столице Татарстана получили 13 государств.

Среди них Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам, а также три страны из СНГ — Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

По поводу получения статуса партнера высказался президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, это «обязательная ступень перед вступлением в этот клуб». Глава государства заявил, что страна готова к полноправному членству в БРИКС.

Олег Исаков