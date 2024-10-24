Статус страны-партнера БРИКС во время саммита в Казани получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС во время саммита в столице Татарстана получили 13 государств.
Среди них Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам, а также три страны из СНГ — Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
По поводу получения статуса партнера высказался президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, это «обязательная ступень перед вступлением в этот клуб». Глава государства заявил, что страна готова к полноправному членству в БРИКС.
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