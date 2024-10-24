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Статус страны-партнера БРИКС во время саммита в Казани получили 13 государств

17:15, 24.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Статус страны-партнера БРИКС во время саммита в Казани получили 13 государств
Фото: Галия Гарифуллина

Статус страны-партнера БРИКС во время саммита в столице Татарстана получили 13 государств.

Среди них Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам, а также три страны из СНГ — Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По поводу получения статуса партнера высказался президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, это «обязательная ступень перед вступлением в этот клуб». Глава государства заявил, что страна готова к полноправному членству в БРИКС.

Олег Исаков

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