После саммита БРИКС в Татарстан придет мокрый снег и холода

Фото: Динар Фатыхов

С пятницы и до начала следующей недели в Татарстане ожидается похолодание и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

В предстоящие сутки в Татарстане погода останется стабильной, возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится не ниже +2 градусов, а днем поднимется не выше +9.

В субботу, 26 октября, над республикой пройдут дожди, возможен и мокрый снег. Ночью похолодает до 0 градусов.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В следующие дни температура воздуха будет снижаться. В воскресенье, 27 октября, ожидается до -2 градусов ночью и от +1 до +6 днем. Дождливая погода все так же сохраняется.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 28–29 октября, в ночные часы температура опустится до -3, днем останется на прежнем уровне +7 градусов. 28 октября возможны осадки мокрого снега и повышенное атмосферное давление.

Напомним, 22 октября, в первый день саммита БРИКС, в республике была облачная погода с прояснениями. Ночью и утром туман, а днем было дождливо и ветренно. При этом температура воздуха достигала +14 градусов.

Дарья Пузикова