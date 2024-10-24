Азербайджан увеличил инвестиции в транспортные коридоры на фоне роста грузооборота
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в стране нарастили инвестиции в расширение международных транспортных коридоров для обеспечения растущих грузоперевозок через их территорию.
— Азербайджан является транспортным хабом в Евразии, имеет все сегменты коридоров (сухопутные, морские). Увеличили инвестиции на фоне роста грузоперевозок, — сказал он, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич».
Президент страны Владимир Путин признал особую роль страны в развитии логистических маршрутов, наряду с Казахстаном.
Добавим, что через Азербайджан проходит маршрут международного транспортного коридора «Север — Юг», а сама страна граничит с Ираном, который имеет выход к Персидскому заливу.
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