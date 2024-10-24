В Татарстане количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 2%

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2024 года ипотечное кредитование в России показало снижение темпов в большинстве регионов, однако Татарстан стал одним из немногих субъектов, где наблюдается рост. В республике количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 2%, а объем кредитования вырос на 15%, составив 2,87 тыс. кредитов на сумму 13,28 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.



Наибольшее снижение темпов ипотечного кредитования зафиксировали в Чукотском автономном округе, где количество выдач сократилось на 32%, а объем — на 40%. Также значительное падение наблюдается в Севастополе и Тамбовской области. В то же время в Костромской области зафиксирован прирост объемов на 16%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Москва по-прежнему лидирует по количеству выданных ипотек с 5,76 тыс. кредитов на сумму 43,08 млрд рублей. Татарстан занимает четвертое место в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования.

Средний чек ипотеки в большинстве регионов также увеличился, при этом самые крупные кредиты выдают в Москве — в среднем 7,48 млн рублей. В Татарстане этот показатель остается ниже, однако растет вместе с объемами кредитования.

Согласно данным ОКБ, средний срок ипотечного кредитования в Москве и других крупных городах составляет около 277 месяцев, тогда как в Татарстане он может варьироваться, но также близок к этому значению.

Напомним, что средние ставки аренды двухкомнатных квартир в Казани выросли на 53%. Столица Татарстана уступила первое место Красноярску, где рост стоимости составил 56%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 45%, в Екатеринбурге — на 43%, а в Челябинске — на 39%.

Анастасия Фартыгина