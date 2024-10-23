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Nvidia ограничила доступ к обновлениям драйверов для россиян

21:36, 23.10.2024
Nvidia ограничила доступ к обновлениям драйверов для россиян
Фото: Реальное время

Один из крупнейших производителей видеочипов и процессоров компания Nvidia запретила российским пользователям скачивать обновления для графических карт.

При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован при помощи файервола Edgecast.

Напомним, что в 2022 году компания «ушла» с российского рынка.

Олег Исаков

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