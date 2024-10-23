Nvidia ограничила доступ к обновлениям драйверов для россиян
Один из крупнейших производителей видеочипов и процессоров компания Nvidia запретила российским пользователям скачивать обновления для графических карт.
При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован при помощи файервола Edgecast.
Напомним, что в 2022 году компания «ушла» с российского рынка.
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