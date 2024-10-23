Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах для защиты от мошенников

Фото: Мария Зверева

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что ведомство рассматривает возможность блокировки звонков через мессенджеры. По его словам, они могут пойти на этот шаг как на одну из мер по борьбе с мошенничеством. Липов пояснил, что блокировка коснется только звонков и не затронет работу мессенджера.

— Мы умеем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер защиты, — подчеркнул он.

В данный момент обсуждается создание комплекса требований к зарубежным мессенджерам. Мессенджер должен будет дать пользователю возможность самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В случае невыполнения этих требований Роскомнадзор сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу.

Ранее сообщалось о том, что ведомство получит возможность непублично «замедлять» любые ресурсы на основании требования генпрокурора или его заместителей.

Олег Исаков