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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань

15:43, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС.

Токаев приглашен президентом России на заседания формата «БРИКС плюс».

Ранее сообщалось, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС.

— Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения, — сказал Токаев.

Дарья Пузикова

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