Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС.
Токаев приглашен президентом России на заседания формата «БРИКС плюс».
Ранее сообщалось, что Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС.
— Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения, — сказал Токаев.
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