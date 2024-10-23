Мария Захарова: кибератака на сайт МИД может быть связана с саммитом БРИКС

Фото: скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, DDoS-атака на сайт министерства велась из-за рубежа.

Атака, по ее словам, стала беспрецедентной по масштабу.

Ситуация, по версии МИД, может быть связана с проходящим саммитом БРИКС.



Утром Захарова сообщала, что специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов МИД России. Она призвала пользователей не открывать сайт с мобильных или других устройств.

— В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14.00 мск, — цитируют ее «Известия».

Елизавета Пуншева