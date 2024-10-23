В казанском метро обновили колесные пары в пяти составах 2005 года выпуска

Фото: Динар Фатыхов

В электродепо казанского метрополитена завершается масштабная работа по замене колесных пар в пяти подвижных составах, отработавших почти 20 лет. Об этом сообщили в мэрии города.

Всего для этой задачи было закуплено 80 колесных пар, которые были доставлены в город в прошлом году при поддержке раиса республики Рустама Минниханова.



На данный момент обновляется последний подвижной состав модели «Чех». В рамках работ по модернизации также проводится частичная замена полов в вагонах и покраска кузова поезда.

Напомним, что в Казани появился новый способ оплаты проезда в общественном транспорте — с использованием биометрических данных. Теперь сервис доступен на всех остановках города и позволяет пассажирам оплачивать проезд «по взгляду».

Анастасия Фартыгина