В казанском метро обновили колесные пары в пяти составах 2005 года выпуска
В электродепо казанского метрополитена завершается масштабная работа по замене колесных пар в пяти подвижных составах, отработавших почти 20 лет. Об этом сообщили в мэрии города.
Всего для этой задачи было закуплено 80 колесных пар, которые были доставлены в город в прошлом году при поддержке раиса республики Рустама Минниханова.
На данный момент обновляется последний подвижной состав модели «Чех». В рамках работ по модернизации также проводится частичная замена полов в вагонах и покраска кузова поезда.
Напомним, что в Казани появился новый способ оплаты проезда в общественном транспорте — с использованием биометрических данных. Теперь сервис доступен на всех остановках города и позволяет пассажирам оплачивать проезд «по взгляду».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.