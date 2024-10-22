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Путин: на саммите БРИКС будет принят ряд важных решений по развитию объединения

13:45, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Путин: на саммите БРИКС будет принят ряд важных решений по развитию объединения
Фото: взято с сайта kremlin.ru

На саммите БРИКС в Казани будет принят целый ряд важных решений по развитию объединения, сообщил Владимир Путин.

Многие государства хотят присоединиться к БРИКС, заявил на встрече с президентом России премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Также на вступление в объединение рассчитывает в ближайшее время и глава Беларуси — Александр Лукашенко.

Дарья Беззубова

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