«Скрываться не собираюсь»: суд РТ признал законным арест налоговика по делу на 10 млн об аферах и взятке

Фото: Ирина Плотникова

Минимум до 3 декабря в СИЗО Казани останется главный налоговый инспектор ИФНС №6 Людмила Куравина, обвиняемая в серии мошенничеств с возмещением НДС и взятке в особо крупном размере. Сегодня Верховный суд Татарстана отказался смягчить ей меру пресечения, передает журналист «Реального времени».

В связи с проведением БРИКС сегодняшнее заседание проходило в режиме трехсторонней видеоконференции. Обвиняемую подключали из СИЗО-2, судью — из зала Верховного суда республики, адвоката и прокурора — из Советского райсуда Казани. Последнее еще накануне объяснили: ради безопасности в период международного саммита доступ в здание ВС Татарстана будет ограничен.

К слову, в формате видеоконференции на связь с Верховным из Советского суда сегодня выходили еще больше десятка защитников.

— Скрываться от расследования не собираюсь. Так же, как оказывать влияние на свидетелей. Поэтому прошу изменить меру пресечения, — взывала к суду арестованная.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На заседании Куравина просила учесть ее состояние здоровья, говоря, что за решеткой оно ухудшается. Комментировать обвинение во взятке и знакомство с Василенко не стала. Ее адвокат Юрий Некрасов просил суд рассмотреть вопрос о домашнем аресте. Цитировал положительную характеристику обвиняемой из налоговой, где она отработала уже 22 года, заслужив репутацию исполнительного и коммуникабельного специалиста высокого уровня, не допускающего нарушений служебной этики и дисциплинарных проступков.

— Следствием в суд достаточных данных о причастности Куравиной к преступления не представлено. Полагаем, с ходатайством следствие обратилось преждевременно, — сообщал Некрасов Верховному суду.

Также защитник просил учесть, что муж его клиентки тяжело болен, дочь пока не зарабатывает, и до недавних пор семья жила лишь на средства, заработанные Куравиной.

Ее задержали 3 октября. 4-го по ходатайству сотрудников СК районный суд отправил ее под стражу. На тот момент налоговику уже предъявили обвинения во взятке на 3,7 млн рублей по пяти эпизодам мошенничества — два в особо крупном и два в крупном размере.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», статус потерпевшего по этим эпизодам получила государственная казна, ее ущерб оценивается примерно в 6,4 млн рублей — это сумма неправомерных, по версии силовиков, налоговых возмещений, которые получила в 2019—2021 годах компания, аффилированная с бывшим директором Казанского ипподрома и племконезавода «Казанский» Сергеем Василенко.

Сам Василенко уже несколько лет проживает в Турции. Обвинение в серии преступлений ему предъявлено заочно. Претензии российских следователей он не признает.

Отрицает вину и Людмила Куравина. Переводы денежных средств от Василенко ее защитники Юрий Некрасов и Сергей Пырочкин объясняли возвратом ранее полученных займов.

Примечательно, что дело о налоговых аферах возбуждалось в отношении соучредителя компании «АрендаКапитал» Алексея Петухова и неких неустановленных лиц. По данным источников «Реального времени», за Петуховым 3 октября выезжали силовики, но задержать не смогли — якобы он сбежал через окно и скрылся.



Ирина Плотникова