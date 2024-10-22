Группа Russ передала активы в РВБ

Фото: Анастасия Фартыгина

Группа Russ передала активы в РВБ — объединенную компанию оператора наружной рекламы и онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом сообщает ТАСС.



В компании объяснили, что речь идет о передаче дочерних юридических лиц «Стинн». В результате этой сделки РВБ стало владельцем юридических лиц группы Russ. В августе ООО «Вайлдберриз» передало свои активы в новую структуру.



Напомним, в августе Wildberries официально объединился с компанией «Русс Аутдор» под новым названием «РВБ». Совместное предприятие уже начало функционировать и не повлияет на работу продавцов на платформе. РВБ принадлежит Wildberries на 65% и «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») — на 35%.