Управление генеалогическими базами данных Татарстана обновят за 17,2 млн рублей

Фото: Мария Зверева

В Татарстане модернизируют систему «Управление генеалогическими базами данных» за 17,2 млн рублей из республиканского бюджета. Заказчиком выступает Госкомитет республики по архивному делу. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Система автоматизирует сбор, обработку и систематизацию данных для построения генеалогических (родственных) связей на основе архивов. Одно из ключевых требований заказчика — обеспечение конфиденциальности и защиты информации. Работы планируют завершить до 29 августа 2025 года. Ранее похожий тендер уже публиковался, но тогда срок определялся до 20 декабря 2024 года.

В рамках проекта:

разработают честное техническое задание;

создадут макеты экранных форм;

разработают программное обеспечение;

проведут испытания и введут в эксплуатацию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От «Управления генеалогическими базами данных» требуются открытость, совместимость, гибкость, масштабируемость и тиражируемость. При модернизации учитываются результаты проектных решений текущих договоров развития подсистем.

Система будет включать в себя следующие модули:

«Ввод и загрузка данных»;

«Конструктор генеалогического древа»;

«Летопись населенных пунктов»;

«База исторических событий»;

«Интерактивная историческая карта»;

«Повторное использование проектов»;

«Управление пользователями и аудит».

Напомним, информационную госсистему «Социальный регистр населения Татарстана» модернизируют за 3 млн рублей. Она включает программные продукты с интерфейсом на русском языке для учета и формирования персональных данных получателей.



Дарья Пузикова