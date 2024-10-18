ISU может вернуться к вопросу о допуске фигуристов из России весной 2025 года

Фото: Руслан Ишмухаметов

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к вопросу о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на своем следующем заседании, которое состоится в конце марта 2025 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».

В сентябре этого года ISU отказался от допуска россиян и белорусов к соревнованиям, несмотря на то, что этот вопрос впервые за год был включен в повестку заседания. В итоговом коммюнике было отмечено, что ISU получил информацию от МОК о квалификации и участии нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Совет может рассмотреть вопрос России и Белоруссии весной, когда пройдет следующее очное заседание. К тому времени нужно будет принимать какое-то решение относительно Олимпиады 2026 года, — передает источник.

Напомним, в марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных турниров из-за событий на Украине.

Рената Валеева