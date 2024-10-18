ISU может вернуться к вопросу о допуске фигуристов из России весной 2025 года
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к вопросу о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на своем следующем заседании, которое состоится в конце марта 2025 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».
В сентябре этого года ISU отказался от допуска россиян и белорусов к соревнованиям, несмотря на то, что этот вопрос впервые за год был включен в повестку заседания. В итоговом коммюнике было отмечено, что ISU получил информацию от МОК о квалификации и участии нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.
— Совет может рассмотреть вопрос России и Белоруссии весной, когда пройдет следующее очное заседание. К тому времени нужно будет принимать какое-то решение относительно Олимпиады 2026 года, — передает источник.
Напомним, в марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных турниров из-за событий на Украине.
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