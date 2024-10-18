Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» с ноября начнет работу по всей России

Фото: Динар Фатыхов

С ноября в России заработает чат-бот «Помощник Рособрнадзора», который призван помочь учителям справиться с избыточной бюрократической нагрузкой.

Его пилотный запуск состоялся в октябре 2024 года — в него попали два региона страны: Пензенская и Владимирская области.



Бот создан для сбора обращений учителей по вопросам неправомерных действий, избыточной нагрузки во внеурочное время и помощи в снижении бюрократической нагрузки на педагогов.

— С 1 ноября чат-бот «Помощник Рособрнадзора» должен заработать для учителей из всех регионов России, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства, которое процитировал ТАСС.



Олег Исаков