В России хотят изменить правила обращения с отходами

Фото: Мария Зверева

В правительство внесен проект постановления о новых правилах обращения с отходами, который может вступить в силу до конца года, пишет ТАСС.

Новые правила включают в себя запрет на складирование веток и листвы на мусорных площадках, а также устанавливают порядок работы мусороперегрузочных станций и деятельности региональных операторов. Для сбора веток и других крупногабаритных отходов рекомендуется организовать специальные площадки.

Согласно проекту, региональные операторы смогут вносить информацию о местах накопления отходов в ФГИС УТКО, а также должны будут устанавливать графики вывоза отходов.



В проекте описаны основные способы накопления отходов, а регионам дана возможность самостоятельно выбирать способы накопления. Также установлены требования к перегрузочным станциям, включая сроки накопления отходов и обязательное наличие средств фото— и видеофиксации и весов.

Напомним, в Татарстане будут наказывать за нарушение правил сбора и вывоза отходов. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики.

Рената Валеева