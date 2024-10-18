В новогодние праздники добавят более 800 дополнительных рейсов поездов

Фото: Максим Платонов

ФПК и РЖД планируют добавить 824 дополнительных рейса поездов на новогодние праздники, сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин в ходе всероссийского совещания по подготовке к зимнему туристическому сезону. Его слова передает ТАСС.

На данный момент в продаже уже доступно более 8 000 рейсов поездов ФПК, что составляет 90% от уровня 2023 года. Дополнительные рейсы направлены на удовлетворение спроса на перевозки в праздничный период.

Напомним, в период проведения саммита БРИКС в Казани, с 19 по 25 октября, РЖД запустит 176 дополнительных пригородных поездов.

Рената Валеева