Во время саммита БРИКС в Казани назначат 176 дополнительных электричек

Фото: Максим Платонов

В период проведения саммита БРИКС в Казани, с 19 по 25 октября, РЖД запустит 176 дополнительных пригородных поездов, сообщили в пресс-службе.

Поезда будут курсировать по маршрутам Вахитово — Аэропорт и Казань — Аэропорт с интервалом до 20 минут, с 6.30 до 22.30.

— Отметим, что по данным маршрутам будут курсировать современные электропоезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении. Его вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Под каждым трехместным диваном установлены розетки для зарядки гаджетов. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу, — сказано в сообщении.

Главное за восемь дней до старта саммита БРИКС — в материале «Реального времени».

Рената Валеева