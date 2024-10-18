В России предложили создать бесплатные военно-патриотические центры молодежи

Фото: Мария Зверева

Необходимо создать бесплатные военно-патриотические центры молодежи по всей России. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Копия обращения есть в распоряжении RT.

По ее мнению, у россиян есть спрос на детский отдых, совмещенный с военно-патриотическим воспитанием. Так, в Московской области функционирует центр «Авангард». Кроме того, по ее словам, летом 2024 года в пяти регионах России действовали лагеря федерального проекта «Страна Героев».

— Остальные военно-патриотические центры для детского отдыха действуют на коммерческой основе, и позволить себе отдых там могут далеко не все семьи, особенно многодетные, — пояснила Лантратова.

Для этого необходимо создать массовую бесплатную систему военно-патриотических центров, на базе которых дети смогут круглогодично и отдыхать, и получать соответствующую подготовку, считает парламентарий.



Елизавета Пуншева