В России с начала года снизились цены на куриные яйца

Фото: Олег Тихонов

Отпускные цены на куриные яйца первой и второй категории, по данным на 16 октября, снизились на 20,6% и 26,6% с начала 2024 года, их стоимость в среднем составляет 75,1 рубля и 61 рубль за десяток соответственно. Об этом сообщил ТАСС.



Долгосрочные договоры между производителями и торговыми сетями предусматривают корректировку цен. В пресс-службе Минсельхоза России рассказали, что это стандартная практика, которая применяется ко всем товарным категориям и не требует дополнительного регулирования.

Напомним, Россия в этом месяце заняла 23-е место в мировом рейтинге по доступности яиц. При средней зарплате можно приобрести 747 упаковок по 12 штук. Это более чем в полтора раза превышает среднемировой показатель, составляющий 487 упаковок.



Дарья Пузикова