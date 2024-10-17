Спрос на долгосрочную аренду в Казани вырос на 22%

Фото: Максим Платонов

В третьем квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в Казани увеличился на 22%, по сравнению со вторым кварталом. Средняя стоимость аренды квартиры в городе составила 40 тыс. рублей.

По данным «Авито Недвижимости», количество доступных для аренды квартир в Казани увеличилось на 29%, по сравнению со вторым кварталом.

Спрос:

интерес к студиям вырос на 36%;

спрос на «однушки» и «двушки» увеличился на 21% и 16% соответственно;

спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 30%, на объекты с четырьмя комнатами и более — на 5%.

В целом по России:

предложение на рынке долгосрочной аренды на «Авито Недвижимости» увеличилось на 7%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 30% по стране.

средняя стоимость аренды по России в целом увеличилась на 2 тысячи рублей — с 28 до 30 тыс. рублей в месяц.

Анастасия Фартыгина