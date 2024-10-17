Спрос на долгосрочную аренду в Казани вырос на 22%
В третьем квартале 2024 года спрос на долгосрочную аренду квартир в Казани увеличился на 22%, по сравнению со вторым кварталом. Средняя стоимость аренды квартиры в городе составила 40 тыс. рублей.
По данным «Авито Недвижимости», количество доступных для аренды квартир в Казани увеличилось на 29%, по сравнению со вторым кварталом.
Спрос:
- интерес к студиям вырос на 36%;
- спрос на «однушки» и «двушки» увеличился на 21% и 16% соответственно;
- спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 30%, на объекты с четырьмя комнатами и более — на 5%.
В целом по России:
- предложение на рынке долгосрочной аренды на «Авито Недвижимости» увеличилось на 7%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
- спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 30% по стране.
- средняя стоимость аренды по России в целом увеличилась на 2 тысячи рублей — с 28 до 30 тыс. рублей в месяц.
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