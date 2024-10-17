Власти Татарстана выразили соболезнования в связи с кончиной Рината Тазетдинова

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью театрального и общественного деятеля, народного артиста России и Татарской АССР Рината Тазетдинова. Некролог подписали раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие.



— Р.А. Тазетдинов являлся ярким примером преданного и беззаветного служения искусству, был одним из самых популярных и прославленных артистов татарского театра. Самобытность дарования и не убывающая с годами неутолимая жажда творчества позволили ему создать более 100 разноплановых ролей в спектаклях мировой, русской и татарской классики, а также в произведениях современной драматургии. Зрителям разных поколений запомнились сыгранные им образы, носившие печать неповторимого актерского почерка, глубокой человечности и мужественности, — говорится в соболезновании.

Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна Дрожжановского района Татарской АССР. Он был принят в труппу Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала в 1961 году и прослужил в нем более 60 лет.

В 1989—2011 годах актер занимал должность председателя Союза театральных деятелей республики. В числе высоких наград, которых он был удостоен, — ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Дуслык», Дружбы и др.

— Р.А. Тазетдинов снискал бескрайнюю народную любовь и вплоть до последних дней был предан своему делу. Многогранное творчество выдающегося мастера оставило неповторимый след в татарском театральном искусстве, став общенациональным достоянием, — подчеркивается в некрологе.

Ринат Тазетдинов скончался 16 октября. Прощание с актером состоится 18 октября в 10.00 в фойе театра им. Камала.

Галия Гарифуллина