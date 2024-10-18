В Казани началось прощание с татарским актером Ринатом Тазетдиновым

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В Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала началось прощание с актером, народным артистом России Ринатом Тазетдиновым. На гражданской панихиде присутствуют раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры республики Ирада Аюпова, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов и другие представители власти.

Татарстанский лидер выразил соболезнования близким Рината Тазетдинова и заверил, что его имя не будет забыто:



— Конечно, мы всегда будем помнить о Ринате-ага, — подчеркнул Минниханов.

Актер скончался 16 октября в возрасте 86 лет. Соболезнования выразили раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие государственные деятели.



Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна Дрожжановского района Татарской АССР. В 1961-м он окончил Московское театральное училище им. Щепкина. В том же году артист поступил в труппу театра им. Камала и служил в нем более 60 лет.

Тазетдинов — лауреат госпремии Татарстана имени Габдуллы Тукая, премии «Золотая маска». В 1989—2011 годах он занимал должность председателя правления Союза театральных деятелей Татарстана.



Галия Гарифуллина