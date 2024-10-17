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Бывшему главному наркологу Минздрава дали семь лет колонии

11:03, 17.10.2024
Бывшему главному наркологу Минздрава дали семь лет колонии
Фото: скриншот из видео РЕН.ТВ

Евгения Брюна, бывшего главного нарколога России, приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

Срок, вынесенный Кузьминским районным судом Москвы, на год меньше, чем изначально запрашивало обвинение.

скриншот из видео РЕН.ТВ

Также Брюну на 2,5 года запретили занимать руководящие должности и назначили штраф в размере 850 тыс. рублей.

Дарья Пузикова

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