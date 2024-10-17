Бывшему главному наркологу Минздрава дали семь лет колонии
Евгения Брюна, бывшего главного нарколога России, приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РБК.
Срок, вынесенный Кузьминским районным судом Москвы, на год меньше, чем изначально запрашивало обвинение.
Также Брюну на 2,5 года запретили занимать руководящие должности и назначили штраф в размере 850 тыс. рублей.
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