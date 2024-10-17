В России планируют запретить использование сервиса SpeedTest

Фото: Мария Зверева

В России планируют запретить использование сервиса по измерению скорости интернета SpeedTest. Об этом сообщили «Известия».

Speedtest — это американский сервис, созданный компанией Ookla, предоставляющий возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. Тесты выполняются в браузере либо в клиенте на платформах Windows, Android, iOS, Apple TV, MacOS.

В Госдуме и ФСБ поддержали идею о запрете использования его российскими операторами в связи с тем, что Ookla сотрудничает с американскими спецслужбами, предоставляя данные о сетях связи, что может привести к кибератакам.

Рекомендуется пользоваться отечественными сервисами измерения скорости сети, так как иностранные аналоги могут быть небезопасны.

Дарья Пузикова