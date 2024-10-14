Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров

Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров, названный Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

— Теперь компании могут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Это намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации через SMS, — отметил Дуров.

Telegram уже проверил телефонные номера почти миллиарда пользователей, что позволит компаниям сэкономить средства на верификации. Стоимость отправки одного кода через Telegram Gateway составит $0,01 по всему миру. При этом верификация номеров, не связанных с аккаунтами в Telegram, будет бесплатной.

Рената Валеева